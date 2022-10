Napoli | report dell’allenamento | Anguissa recupera | novità per Sirigu e Rrahmani

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nelgiornaliero ilha comunicato cheprocede verso il recupero mentre dà le ultime suSeduta mattutina per ilallo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri sono stati al lavoro per preparare il match contro la Roma. Il match è in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio “Olimpico” per l’undicesima giornata di Serie A. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, “la squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo“. Il centrocampista camerunense sta accelerando i tempi ...

Oggi all'SSCN Konami Training Center il Napoli si è riunito per continuare la preparazione della sfida di domenica sera contro la Roma.