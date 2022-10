My Soul Summer | Casadilego e il set | “Mi piacerebbe tanto rifarlo”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Mydi Fabio Mollo con protagonistaal suo esordio sul set come attrice, è stato presentato in anteprima ad Alice nella città, e sarà in sala il 24, il 25 ed il 26 ottobre prossimi. Anita è una ragazza di diciassette anni, timida, insicura e diversa dai suoi coetanei. Ancora non sa bene chi è, anche se inizierà a scoprirlo in estate quando invece di godere della bella stagione andando al mare come tutti i ragazzi della sua età – e vivere la spensieratezza dei suoi anni – preferisce studiare il piano per prepararsi ad un esame in Conservatorio. Ma accanto a lei abita Vins, una leggendaria rockstar dal passato turbolento. Press OfficeQuell’uomo che le abita accanto, un po’ eccentrico, riconosce il suo speciale talento a tal punto che la spronerà fino a farle scoprire un altro modo di vivere la musica e una voce che ...