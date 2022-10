LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | risultati e classifica FP1 | Sainz precede Verstappen A mezzanotte le FP2

Per il Gran Premio degliricordiamo che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, ... Diretta Formula 1/ Prove liberee streaming video: cronaca (Gp Giappone 2022) FP1, GIOVINAZZI ...20.45 - Ecco le tute Haas in omaggio agli. 20.40 - Questo sarà l'ultimo weekend statunitense per Sebastian Vettel da pilota di Formula 1. Il COTA ha voluto omaggiarlo piantando 296 alberi (uno ...La Formula 1 si colora di stelle e strisce per il GP degli Stati Uniti, quart'ultimo appuntamento del Mondiale 2022. Con Verstappen che si coccola il suo secondo titolo iridato, rimane la sfida per il ...Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 GP Usa 2022 Austin live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifica, oggi venerdì 21 ottobre.