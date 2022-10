Jared Leto lancia la sua linea di prodotti di bellezza | Twentynine Palms

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Attore, cantante, musicista, imprenditore...non si accontenta ela suadidiè l'ultima celebrità are la suadiper la cura della pelle. L'attore aggiunge una nuova attività alla sua eclettica esistenza, nonostante poco tempo fa avesse dichiarato a Vogue: "Non sono mai stato veramente interessato aidi. Ma mi interessa l'idea di prenderci cura di noi stessi nel modo più naturale possibile". L'interprete di Joker dall'aspetto eternamente giovane lancerà ladi, una gamma di ...

è l'ultima celebrità a lanciare la sua linea di prodotti per la cura della pelle . L'attore aggiunge una nuova attività alla sua eclettica esistenza, nonostante poco tempo fa avesse ...Anchelancia la sua linea beauty. Tutto quello che sappiamo Anche l'attore è pronto per il beauty. La linea di chiamerà Twentynine Palms e debutterà il prossimo 25 ottobre. Per il momento si ...Attore, cantante, musicista, imprenditore... Jared Leto non si accontenta e lancia la sua linea di prodotti di bellezza. Jared Leto è l'ultima celebrità a lanciare la sua linea di prodotti per la cura ...Il 25 ottobre uscirà la nuova linea beauty del famosissimo Jared Leto. Per adesso 11 prodotti, ma si prospetta un futuro molto produttivo.