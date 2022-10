Gf Vip 7 | il papà di Antonella Fiordelisi dice la sua sul rapporto tra la figlia ed Edoardo Donnamaria e svela un retroscena su Francesco Chiofalo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 21 ottobre 2022)sta facendo parecchio discutere in questo Grande Fratello Vip. Il flirt con, la lite in diretta con Ginevra Lamborghini, l’ex dinon ha risparmiato di certo lo spettacolo ai telespettatori del game-show. Ad esprimersi sulle questioni che la riguardano, il padre diche ieri si è collegato in diretta con Casa Pipol. I conduttori del programma hanno incalzato subito l’argomento, chiedendogli cosa ne pensasse die Antonino Spinalbese. L’uomo ha fatto un’attenta analisi dell’atteggiamento della, facendo anche una previsione:mentalmente la vedo molto presa da...