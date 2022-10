Energia | Draghi | presto le bollette saranno più basse

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Con l'accordo sull', arrivato "grazie alle proposte italiane", "lepiù". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in conferenza stampa a Bruxelles al ...

Leggi anche Vertice sull', l'intesa al fotofinish in Europa è l'ultima vittoria di: sì al price cap, spiraglio su debito comune Putin impone le sue regole: 'Niente gas a chi mette il ...14:49 Ora rendere operative le proposte approvate 'Ora è necessario rendere operativi gli strumenti approvati' nel pacchetto, ha dichiarato14:47 Sono soddisfatto, sono state accolte ...(Adnkronos) – “Le decisioni di stanotte mi hanno reso soddisfatto”. Così il premier Mario Draghi, nelle conferenza stampa al termine del vertice Ue, si esprime sull’accordo relativo tetto al prezzo de ...Grazie al Presidente Draghi che fine all’ultimo ha lavorato per affermare gli interessi dell’Italia e per costruire un’Europa più forte e solidale ...