(Di venerdì 21 ottobre 2022) In Europa un’inflazione vicina al 10 per cento non si vedeva da 40 anni. Gli aumenti dei prezzi, avviatisi con le strozzature alla produzione post pandemia,stati ulteriormente sospinti dalla crisi energetica legata all’invasione dell’Ucraina. Anche l’inflazione core, la misura depurata dalle componenti più volatili (tra cui l’energia), è salita ben sopra l’obiettivo della Bce avvicinandosi al 6 per cento. Il ritorno dell’inflazione solleva quindi domande importanti. Quanto durerà? Stiamo forse tornando agli anni settanta quando, dopo gli choc petroliferi, l’inflazione rimase alta a lungo? La risposta dipende dalle azioni delle banche centrali e delle autorità fiscali. Sebbene gli choc energetici impattino meccanicamentenel momento in cui compaiono, l’evoluzione dell’inflazione dipende da quello che imprese e lavoratori si ...

Il Foglio

... alle prese con bollette che continuano a lievitare, solo in parte trattenute dai, che ... che scoraggiò la speculazione perché i mercati credettero alle parole del presidente della. Le Omt, ...... alle prese con bollette che continuano a lievitare, solo in parte trattenute dai, che ... che scoraggiò la speculazione perché i mercati credettero alle parole del presidente della. Le Omt, ... Bce e governi sono davanti a una sfida di credibilità sull’inflazione Le previsioni dipingono un quadro incerto e in queste situazioni la funzione delle banche centrali è quella di coordinare le attese del pubblico. Ma è assolutamente necessaria la piena collaborazione ...Il governo Meloni in via di formazione dovrà fare i conti con un debito più oneroso, per la crescita dei tassi, e con la concorrenza delle ...