Rai | bilancio semestrale in utile

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Rai Se internamente ci sono delle turbolenze (vedi caso Fiorello-TG1), almeno questa volta si può dire che i conti tornano in Rai. Il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato ilal 30 giugno 2022 della Rai e quello Consolidato di Gruppo alla stessa data, illustrati dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes. Il primo semestre 2022 del Gruppo Rai si chiude con un risultato indi 45,9 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (netto di 9,7 milioni di Euro). Al 30 giugno 2022 la posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa per 301,0 milioni di Euro in miglioramento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Relativamente alla prevedibile evoluzione della ...