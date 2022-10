Qualche goccia fino a sabato poi torna Scipione e il caldo 

Leggi su agi

AGI - Il livello del mare a livello globale, avverte la Nasa, è aumentato di circa 21-24 centimetri dal 1880 a causa del riscaldamento globale e continuerà a salire nel corso di questo secolo come indicato dall'Ipcc, Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Si prevede un rialzo del livello marino di 28-55 centimetri, se saremo in grado di contenere le emissioni di gas serra, ea 63-100 centimetri nel caso di scenari ad alte emissioni: il mare salirà a causa del caldo per espansione termica e fusione del ghiaccio continentale. IlMeteo.it indica, quindi, un altro indizio del cambiamento climatico sempre più esasperato che stiamo vivendo. Con l'inizio dell'era industriale il clima è mutato in modo estremamente veloce, come mai accaduto nella storia. In Italia il 2022 potrebbe diventare l'anno più caldo dal 1800, dall'inizio dei rilevamenti diffusi.