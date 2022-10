Mergellina | lucchetto contro il vetro di un bus | ferita 15enne

2a News

Unè stato lanciato da un uomo contro uno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140 in viaa Napoli. Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera ...Unlanciato contro uno dei vetri di un autobus della linea 140 a Napoli, ha provocato il ... L'episodio si è verificato nei pressi di Largo Sermoneta apoco dopo le 13 di mercoledì ... Mergellina, lucchetto contro vetro di un bus: ferita 15enne Il bus è stracolmo, soprattutto di ragazzini all’uscita di scuola, d’improvviso un rumore violento spegne il caos e le risate degli studenti: un vetro va in frantumi. Sul ...Un lucchetto è stato lanciato da un uomo contro uno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140 in via Mergellina a Napoli. Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passegger ...