Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 20 ottobre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 18, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (81) 50 (69) 81 (66) 31 (60) 60 (53) Cagliari: 54 (81) 41 (78) 6 (74) 39 (73) 14 (50) Firenze: 12 (86) 41 (65) 35 (61) 82 (55) 70 (54) Genova: 24 (103) 53 (66) 44 (65) 57 (60) 23 (56) Milano: 59 (135) 42 (121) 75 (79) 54 (77) 11 (74) Napoli: 86 (84) 39 (69) 85 (69) 2 (64) 79 (60) Palermo: 79 (106) 9 (75) 78 (69) 83 (64) 88 (55) Roma: 16 (126) 62 (89) 23 (80) 66 (52) 60 (52) Torino: 13 (90) 73 (76) ...

Si può giocare al, ale al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' di martedì 18 ottobre 2022, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del ...Dopo le estrazioni di ieri per i concorsi die 10eLotto, dunque, ecco l'estrazione odierna del gioco SiVinceTutto . SiVinceTuttomercoledì 18 ottobre 2022 Ecco i ...La rincorsa al Jackpot ripartirà nel prossimo concorso quando saranno messi in palio 291,5 milioni di euro, record nella storia del gioco.Montepremi da record con 291,5 milioni: intanto a Senago viene estrazione di un "5" al SuperEnalotto che vale 29mila euro ...