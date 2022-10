Giorgia Meloni | «Chi non condivide l' atlantismo è fuori dal governo | anche a costo di non farlo»

Sky Tg24

Spariglia tutti i programmi diche pur di stare al capo del prossimo governo ha giurato fedeltà incondizionata alla Nato, all'Unione Europea ed agli Stati Uniti abiurando tutto quello ...L'Italia non sarà "mai l'anello debole dell'Occidente". E il governo a guidasarà saldamente atlantista. O non sarà . Dopo 24 ore di riflessione la leader di Fratelli d'Italia affida a una nota un messaggio che suona come un aut aut agli alleati. Le regole di ... Nuovo governo, le ultime news su Giorgia Meloni e i futuri possibili ministri Giorgia Meloni nella sua war room ha messo a punto, da qui al conferimento dell’incarico e anche dopo fino alla formazione del governo e al giuramento, quella che in FdI chiamano «la strategia ...A poche ore dall’incarico a Giorgia Meloni però la maggioranza di destra-centro è attraversata da tensioni del tutto impreviste (quantomeno nella tempistica, visto che nemmeno sono iniziate le ...