Atp Napoli | Fognini vince e si tuffa a mare dagli scogli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tanto caldo aper il torneo Atp in corso sul lungopartenopeo. Il tennista azzurro, Fabio, ha voluto “festeggiare” la sua vittoria nel match d’esordio facendo un tuffo a. Dopo circa 3 ore di gioco contro ill francese Grenier, sconfitto col punteggio di 6-4; 3-6; 6-3,non c’ha pensato su due volte e una volta stretta la mano all’avversario ha attraversato la strada, si è sfilato la maglietta e si ètoper un refrigerante bagno fuori stagione. Il ligure dovrebbe tornare in campo, umidità permettendo, nel tardo pomeriggio per affrontare lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in modo da riallineare il tabellone ai quarti di finale in programma domani e recuperare i ritardi accumulati sin qui dal torneo. ...

Ultime notizie . C'è Matteo Politano al torneo di tennis250 di, che si sta giocando nel nuovissimo stadio costruito sul Lungomare della città. L'attaccante delera già stato ospite del torneo nei giorni scorsi e anche questo pomeriggio ...Lo dimostra il fatto che alla vigilia del suo esordio all '250 diabbia stupito tutti con il suo ottimismo e con la sua tenacia. Segno che ha ancora diverse cartucce da 'sparare' e che non ...20 OTT - Caldo eccezionale a Napoli per essere ottobre: il tennista Fabio Fognini ne ha approfittato per un tuffo a mare dopo aver portato a termine con successo il match d'esordio del torneo Atp in ...NAPOLI - Matteo Politano, esterno del Napoli, è presente all'ATP 250 di Napoli e ha pubblicato un video su Instagram mentre fa il tifo per il tennista italiano Fabio Fognini: "Grande Fabio". Visu ...