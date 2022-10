Totti e un possibile figlio con Noemi | il pr Nuccetelli apre all’ipotesi clamorosa

La notizia è clamorosa, soprattutto se vista in prospettiva. Francesconon esclude la possibilità di diventare di nuovo padre, stavolta ovviamente con Noemi. A lanciare questa ipotesi è il pr romano Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco, che alla rivista "......il sovrano è voluto tornare per ringraziare personalmente le guardie reali che hanno reso... il mistero della serie Netflix finalmente spiegato di Savannah Walsh Francescoe Noemi ...Francesco Totti non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre, questa volta con Noemi Bocchi: lo svela lo storico amico dell'ex giocatore ...L'ex capitano vittima di TikTok e del trend del momento, l'audio - anche un po' piccante - ha fatto il giro dei social ...