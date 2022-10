Tegola Lazio | Immobile tornerà a giocare nel 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sembra sempre più concreta l'ipotesi di un lungo stop per Ciro. L'attaccante della, dopo l'infortunio di domenica scorsa contro l'Udinese, è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso "Paideia International Hospital". Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore, fa sapere la società biancoceleste, ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero. Per, che salterà sicuramente i big match contro Roma e Juventus, si teme comunque un lungo stop e il rientro a gennaio, dopo il Mondiale.

