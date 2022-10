Superlega | un nuovo Ceo per rilanciare il progetto | ' dialoghiamo per migliorare il calcio'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “Ilpuò fare di meglio”: ecco come si apre la nuova fase della. Juventus, Real Madrid e Barcellona - attraverso A22, la società che ha fatto causa a Uefa e che la sta sostenendo alla Corte di Giustizia Europea- ora avviano una nuova fase più consultiva e politica sul tema delle competizioni europee. Il 19 ottobre 2022 sarà la nuova data da segnare. Attraverso dei tweet, A22 riapre il dialogo con il mondo dele lo fa attraverso le parole delCei Bernard Reichart, dirigente con esperienza nel settore dei media e dello sport che ha di recente rivestito il ruolo di Amministratore Delegato di Rtl Deutschland. “Vogliamo aprire un dialogo con società, tifosi e stakeholder perché pensiamo che si possal'esperienza. E ...

... Reichart: "L'obiettivo è facilitare lo sviluppo di un modello sportivo sostenibile" Il progetto dellaè ancora vivo. Secondo quanto riportato da Marca è stato eletto ilCEO: Bernd ...A questo si aggiunga ilregolamento finanziario dell'Uefa, che impone di non spendere più del 70% di quanto si incassa. Potrebbe essere il colpo di grazia, perché il 70% di un club di Premier ...Un nuovo palleggiatore per il Vero Volley Monza di Superlega. Il Consorzio ha firmato Jan Zimmermann, palleggiatore della Germania classe ’93, che ritrova il suo compagno di nazionale Georg Grozer e ...Attesa per la decisione della Corte di Giustizia Ue nel ricorso contro la Uefa riguardo al monopolio sulle competizioni europee | Serie A, Searchlight offre 2 miliardi La Superlega ha un nuovo ...