Parlamento | a Camera e Senato 5 segretari d' aula maggioranza | 2 M5S e Pd soltanto 1

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Uno 'sbilanciamento' a favore del centrodestra negli uffici di presidenza appena eletti a. Fratelli d'Italia infatti ottiene 3d'nei due rami del. Fatto inedito, secondo fonti parlamentari dell'opposizioni. "Mai un solo gruppo ha avuto 3d'", si sostiene. Con gli eletti di Lega e Fi (il Carroccio elegge 2ale 1 alla, gli azzurri 1 a Montecitorio), il centrodestra 'batte' l'opposizione 5 a 3, visto che in tutto isono 8 per ramo del. Inoltre all'interno dell'opposizione i 5 Stelle, benchè numericamente inferiori, ottengono una rappresentanza maggiore del Pd: ...

Matteo Richetti, presidente di Azione e capogruppo del terzo polo alla, denuncia l'...passaggio politico o le componi con un passaggio tecnico per mezzo dei numeri che una forza ha in...L'intera giornata trae Senato viene dedicata proprio a questo, con le forze parlamentari ...si registra lo strappo del Terzo Polo che non partecipa alle votazioni in nessun ramo del...Prende forma il Parlamento del futuro dopo le elezioni di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Ad essere eletti vicepresidenti della Camera sono Fabio ...Camera e Senato hanno eletto i loro nuovi vicepresidenti. Come sempre, sono stati scelti per metà tra i partiti di opposizione e per metà tra ...