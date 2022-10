Multa semaforo rosso | il dettaglio che beffa molte persone

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Se becchiamo unaper essere passati con ilfacciamo attenzione aldella luce gialla Coloro che guidano in città sanno benissimo che negli incroci più pericolosi o nelle vie più affollate, o ancora in concomitanza di attraversamenti pedonali, è normale imbattersi in semafori. Questi regolatori di traffico sono composti da tre L'articolo proviene da Consumatore.com.