La banda delle ambulanze Frodi e appalti truccati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In Italia gran parte del trasportoè in mano ad un’associazione a delinquere. È questo quello che emerge dall’inchiesta della Guardia di Finanza di Pavia che dopo una lunga indagine ha scoperto che in ben 13 enti pubblici sono state affidate irregolarmente gare d’appalto per il trasporto in autoambulanza ai fratelli Antonio, Francesco e Concetta Calderone amministratori di fatto della First Aid One. Per i tre finiti agli arresti domiciliari qualche settimana fa, le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture e intermediazione illecita di manodopera (caporalato). Da un’inchiesta della Guardia di Finanza è emerso che in Italia gran parte del trasportoè in mano ad un’associazione a delinquere L’indagine partita il 18 ottobre 2021 ha scoperchiato un vero e ...