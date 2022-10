Gf Vip | Gravi Accuse Di Attilio Romita Al Reality!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Animi accesi nella notte al Gf Vip 7. Dopo l’ultima diretta,si é lasciato andare ad un duro sfogo e se l’è presa con la produzione del reality. Per quale motivo? Secondo il giornalista, nomination e immunità sarebbero pilotate dagli autori. Ecco i dettagli della vicenda!senza freni: pesantialla produzione del Gf Vip Dopo l’ultima diretta del Gf Vip gli animi si sono surriscaldati. Protagonista assoluto del post puntata, è stato. Il giornalista si é lasciato andare ad un duro sfogo, durante il quale ha lanciatoalla produzione del programma. Tutto é cominciato nel momento in cui il gieffino è finito in nomination con Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, Sofia Gioele De Donà, George ...