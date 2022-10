Furto in casa di Theo Hernandez | presenti la compagna e il figlio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Momenti di paura per il terzino sinistro del Milan,che è stato vittima di uninsua a Cassano Magnago, Comune in provincia di Varese. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, una banda di malviventi ha fatto irruzione nell’abitazione intorno alle 21 e ha svaligiato l’alloggio. Inal momento eranosia laZoe Cristofoli, sia ildi soli sei mesi Theo Junior che hanno testimoniato alle forze dell’ordine lo shock e i momenti di paura vissuti. Secondo le prime indagini, che si avvalgono della testimonianza delladel calciatore e delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i malviventi avvennero porta vi un ricco bottino L'articolo ilNapolista.

