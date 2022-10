Uomini e Donne | Vittoria Deganello è incinta | “Sei il mio cuore | io e te” Assente il padre?

(Di martedì 18 ottobre 2022)l’abbiamo conosciuta negli studi die grazie al programma è diventata molto seguita sui social, con 613.000 follower. La giovane è tornata al centro del gossip per aver annunciato la sua prima gravidanza. Bebè in arrivo: “Io e te” L’influencer ha pubblicato il video di un’ecografia abbinata alla seguente didascalia: L'articolo

Witty TV

..., bambini a prescindere dalla loro religione o origine etnica, toccati dalla stessa cosa nello stesso momento. Volevo una storia che andasse al di là del lavoro dei pompieri attraverso ...... invece, l'unica opzione resterebbe quella offerta dalla pensione anticipata, per la quale sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi per glie uno in meno per le. leggi anche ... Corteggiatori sotto esame - Uomini e donne Clip | Witty TV Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, lunedì 17 ottobre, si è assistito ad un fatto piuttosto inusuale all’interno del dating show.Federico Dainese discute con Monica nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Maria De Filippi lo distruggono. Ecco cosa è successo.