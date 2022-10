Serie C 2022 2023 | Pescara bloccato sull’1-1 a Giugliano

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilnon va oltre l’1-1 sul campo delnella nona giornata del girone C del campionato di. Rimandato l’aggancio al Catanzaro capolista, che questa sera avrà l’opportunità di andare addirittura sul più cinque. Il primo tempo si scuote al 13?, quando Milani lascia gli abruzzesi in dieci uomini consentendo a Rizzo di sbloccare la sfida dal dischetto. Gli ospiti non sembrano patire l’inferiorità numerica ed appena otto minuti più tardi trovano il pari grazie al bel sinistro sotto l’incrocio di Aloi. RISULTATI E CLASSIFICHE RIVIVI LA DIRETTA LIVE Nella ripresa succede poco. Il momento più significativo è l’espulsion al 64? di De Rosa, che ripristina la parità numerica. Tutto facile per il Fidelis Andria, che rifila un secco 3-0 al Messina. Paolini la sblocca dopo appena 2? ...