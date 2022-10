Sciopero Cotral venerdì 21 ottobre 2022 nel Lazio | gli orari | a rischio la Roma-Viterbo

(Di martedì 18 ottobre 2022)in programma per21. Disagi in vista per i pendolari che si spostano con ilper l’agitazione di 24 ore indetta dal Sindacato FAISA e CISAL: ae Provincia – ma anche sul resto del territorio regionale – si rischiano pertanto ripercussioni sulla circone sul fronte del trasporto pubblico. In particolare oltre ai bus, a fermarsi sarà la Metre, ovvero la exLido, e la. Glidelloe le fasce di garanzia Lo stato di agitazione e il conseguente possibile stop alle corse è fissato, come inizio, alle 00:01 del 21. Dalle 5.30 ...

