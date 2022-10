Chi è Max Angioni | il comico nel cast de Le Iene | carriera | fidanzata | curiosità

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 18 ottobre 2022) Chi è Max, ilnelde Lesu Italia 1? Maxnasce a Como nel 1990. Dopo aver conseguito il diploma, si tuffa sulla recitazione e la comicità: frequenta la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto. Successivamente si sposta nella vicina Milano per iscriversi all’Accademia del. Nel 2018 riesce a salire sul prestigioso palco di Zelig per il programma “Zelig Time”. Qui introduce per la prima volta al pubblico alcuni suoi cavalli di battaglia, che prendono spunto da personaggi di serie televisive o film: come ad esempio il John Snow de “Il trono di spade” e Aquaman. Nel 2021 Maxpartecipa al talent show “Italia’s Got Talent”. Arrivato in finale, porta in scena un suo monologo che ottmolto ...