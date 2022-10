Amaurys Perez finisce nel mirino | le accuse di un ex naufrago

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022)non è nuovo al mondo dei reality show. Nel 2018, infatti, prese parte anche a L’Isola dei Famosi. Il suo percorso al Grande Fratello Vip 7 non è iniziato nel migliore dei modi. In due occasioni distinte è finito neldei fan per via di presunte parole blasfeme pronunciate durante la diretta. La produzione, dopo averlo scagionato, non ha preso alcun provvedimento disciplinare, però, oltre agli spettatori, c’è anche un’altra persona che si è scagliata contro di lui e per un motivo completamente diverso. Si tratta di un exche condivise insieme a lui l’esperienza in Honduras. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Pesantinei confronti di: le parole di un ...