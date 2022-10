Pallone d’oro 2022 | vince Karim Benzema

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) –ha vinto il. Il 34enne attaccante francese del Real Madrid è stato premiato al Théâtre du Châtelet di Parigi dall’ultimotransalpino, Zinedine Zidane. “Il, e sono felicissimo, è”, ha detto Zizou prima di premiare il connazionale. Il riconoscimento arriva al termine di una stagione strepitosa per, vincitore della Liga e della Champions League con i blancos. L’attaccante ha messo a segno 44 gol nelle due competizioni. “Essere qui davanti a voi è molto emozionante per me pensando al lavoro che mi sono messo alle spalle. E’ un sogno, sono cresciuto con questo sogno, ...

Karim Benzema ha conquistato iledizione 2022, a suggello di una carriera ricca di gol e di trofei. Francese di origini algerine, 34 anni, l'attaccante del Real Madrid e della Francia, ha vinto con i Blancos cinque ...A prima vista, sembra quasi scontato. Ma in realtà, che sia stato Karim Benzema a vincere il, accolto come un Roi a Parigi, non era per nulla così ovvio. E non tanto perché la stella del Real Madrid è stata premiata in casa del Psg, - i due club sono rivali acerrimi - , ma ...