Il Piemonte nel piatto | passione british

Leggi su agi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - “È marrone, ha un aspetto fangoso e potrebbe rendere un po' puzzolente l'alito, ma per gli amanti del piccante e del salato, la ‘bagna càuda' è gloriosa. La ricetta è semplice: aglio affettato (una testa intera per persona!), olio d'oliva e acciughe, cotti lentamente fino a ottenere un sugo appiccicoso in cui i commensali intingono patate, peperoni (arrostiti o crudi), sedano, cipollotti e, soprattutto in, cardi - un parente del carciofo simile a un cardo”. Stiamo parlando di una ricetta del, illustrata dall'inglese Guardian, che non dimentica di consigliare anche il contorno, che deve essere fatto esclusivamente di “buoni amici, buon pane e brocche di buon vino rosso per una serata conviviale”. Come si fa a non innamorarsi delle regioni italiane, in questo caso segnatamente la terra Sabauda, al punto da comunicare al lettore: ...