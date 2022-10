«I giocatori cercano ossessivamente il loro nome sui social e si convincono di essere al centro del mondo»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tuttosport intervista Rafaela Pimenta. Dopo la morte di Mino Raiola è lei che si occupa della gestione della società del super agente. Racconta com’era lavorare con lui. «Era fantastico. Ci siamo sempre divisi i compiti, ma siamo sempre andati nella stessa direzione. Sono stati anni bellissimi, in cui è cambiato il modo di fare il nostro lavoro e noi ci siamo adeguati». Come è cambiato il mestiere dell’agente? «Una volta c’era meno da fare: tutto era imperniato sul calciomercato, sui trasferimenti. Ora c’è la gestione del calciatore a 360 gradi, perché provvedi a ogni dettaglio, dalla crioterapia in casa al fisioterapista personale, dal cuoco al nutrizionista. Bisogna curare imedia e media tradizionali, che una volta avevano meno esigenze di oggi. Non uscivano tremila notizie al giorno, molte delle quali fasulle o quasi. E poi c’è la tutela del giocatore di ...

