Giro d’Italia 2023 | tutte le altimetrie delle 21 tappe | show con Giau e Tre Cime di Lavaredo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ilinizierà sabato 6 maggio a Fossacesia Marina (Abruzzo) e terminerà domenica 28 maggio a Roma. Saranno 3448,6 i km complessivi, per una media di 164,2 km a tappa. I corridori dovranno affrontare ben 51300 metri di dislivello. La Corsa Rosa attraverserà 1720 Regioni italiane: all’appello mancheranno solo Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto alle ultime edizioni, RCS ha deciso di tornare ad agevolare gli specialistiprove contro il tempo: saranno infatti ben 70,6 i chilometri a cronometro, sebbene siano compresi anche i 7,3 di cronoscalata al Monte Lussari. Ad ogni modo, di sicuro si tratta di una buona notizia per Remco Evenepoel: il campione del mondo belga, nonché vincitore nel 2022 della Liegi-Bastogne-Liegi e della Vuelta, dovrebbe presentarsi al via della corsa a ...