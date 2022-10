Fiorentina salvata a Lecce (1-1) da un grande Kouamè. Che segna e difende. Pagelle

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Grazie Christian. E' stato lui, prendendosi lasulle spalle, ad evitare l'ennesima sconfitta. Lui autorfe del gol del pareggio, al 3' della ripresa, dopo il disastroso primo tempo viola, chiuso in svantaggio per una zampata vincente di Ceesay e dormita di Igor L'articolo proviene da Firenze Post.

