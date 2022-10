Cos’è il telesoccorso

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non è strano e anzi è sacrosanto chiedersi che perché magari abbiamo sentito parlare di questo tipo di servizio tramite racconti di amici o di parenti e a un certo punto ci siamo incuriositi e vorremmo capire come funziona,probabilmente perché magari abbiamo dei genitori anziani o magari dei familiari che hanno problemi di disabilità o altri tipi di patologie e ricevono un‘assistenza 24 Ore su 24 e vorremmo avere un aiuto da questo punto di vista Rispetto a questo servizio quello che possiamo dire con una certa sicurezza è che parliamo di un servizio assolutamente di grande utilità per le persone anziane per le persone malate per le persone disabili, e per le persone in generale che hanno qualche forma di vulnerabilità perché in questo caso ci sono delle realtà con le quali è possibile parlare telefonicamente ad essere collegati con una centrale operativa qualificata che organizza ...