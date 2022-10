Con le mani in pasta per rimettersi in gioco

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A un anno e mezzo dal successo della campagna di crowdfunding civico del Comune di Milano che ha coinvolto 360 donatori in un mese, MadreProject inaugura nel quartiere di Chiaravalle la Scuola del Pane e dei Luoghi promossa da Avanzi – sostenibilità per azioni e Terzo Paesaggio e con la guida del maestro panificatore Davide Longoni. La Scuola di MadreProject si rivolge a chi è in transizione, alla ricerca di una condizione di lavoro e di vita. Una scuola di alta formazione dedicata a chi un lavoro non ce l’ha e lo sta cercando ma quello che vorrebbe, soprattutto, è un posto nel mondo. Non si tratta di un percorso semplice o di un ripiego ma piuttosto di un percorso di apprendimento, qualcosa di molto diverso dai percorsi formativi tradizionali per quanti hanno compreso l’importanza di (ri)mettersi in. Perché il pane è un elemento centrale per la costruzione di ...