Black Adam | Pierce Brosnan | Sono diventato Doctor Fate grazie a Benedict Cumberbatch

la Justice Society cerca di fermarenella nuova clip del cinecomic DC con Dwayne 'The Rock' ...Continua la campagna promozionale in vista dell’uscita dinelle sale nei prossimi giorni. Tra le nuove iniziative collegate alla pellicola DC Comics con protagonista ...Matt Reeves ha già ricevuto il via libera per realizzare The Batman 2, ma quali villain potrebbe inserire, dopo il successo dell'EnigmistaIn questo appuntamento, una analisi del finale di She-Hulk e il futuro del personaggio nel MCU, la campagna promozionale di Black Adam.