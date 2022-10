Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 738 contagi A Roma 1 482 casi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sono 2.738 ida coronavirus nel, 16 ottobre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Si registra un morto. A, segnalati 1.482. “nelsu 2.164 tamponi molecolari e 13.438 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 2.738 nuovipositivi (-551), sono 1 i decessi (-3), 572 i ricoverati (+24), 39 le terapie intensive (-1) e +1.133 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. Icittà sono a quota 1.482”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Riguardo al vaccino antinfluenzale, adsono state distribuite oltre 400mila ...

Sky Tg24

... secondo quanto raccolto dal ' Telegraph ', non arrivanoincoraggianti dal Cremlino per chi desidera ardentemente la pace e la fine del conflitto. Mosca , secondo questeindiscrezioni, ...'Miracolosamente non è morto nessuno', ha aggiunto il sindaco della città controllata dal 2014 dai filorussi che parlano di 40 attacchi degli ucraini contro i propri territori nelle24 ore, ... Cronaca, notizie di oggi 16 ottobre. Cade dal tetto, operaio morto a Roma Grandi emozioni oggi ad Amici 22. La puntata è iniziata con la sfida tra Asia e Claudia, che è stata vinta proprio da quest’ultima. Tuttavia l’allieva di Raimondo Todaro non ha ancora lasciato la ...Così in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 502 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 566 i nuovi casi e ...