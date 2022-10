“Onu da ripensare | ha troppi limiti” Papa Francesco alza la voce sulla pace

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Quando parliamo die di sicurezza a livello mondiale, la prima organizzazione a cui pensiamo è quella delle Nazioni Unite (l'Onu) e, in particolare, il suo Consiglio di sicurezza. La guerra in Ucraina ha posto ancora una volta in evidenza quanto sia necessario che l'attuale assetto multilaterale trovi strade più agili ed efficaci per la soluzione dei conflitti». Parole e musica dinel libro «Vi chiedo in nome di Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza» che uscirà martedì ed oggi è anticipato da La Stampa. «In tempi di guerra è essenziale sostenere che ci serve più multilateralismo e un multilateralismo migliore», enuncia il Pontefice, «L'Onu è stata edificata su una Carta che intendeva dare forma al rifiuto degli orrori che l'umanità ha sperimentato nelle due guerre del XX secolo. Sebbene la minaccia che ...