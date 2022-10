Inter | segue un difensore belga

Inter News 24

... arriva , al centro d'insistenti voci di mercato: 'I giornali mi avevano già scaricato dall'(... Oggi il portoghese darà seguito ormai al silenzio chead una partita europea. E sarà un ...I neroverdi, dopo due successi di fila, sabato scorso hanno perso in casa per 1 - 2 contro l'... Sugli sviluppi nulla di fatto 37' traversone di Muriel verso il secondo palo ma nessuno loe ... Gosens verso la cessione a gennaio. L'Inter segue tre profili: questi i nomi L’ Inter continua la sua corsa in campionato e mette altro fieno in cascina Primo tempo che vede gli uomini di Inzaghi partire forte; con un giro palla ritmato i nerazzurri creano azioni interessanti ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...