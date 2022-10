I reperti vanno analizzati con le nuove tecnologie | le vittime di Unabomber | Riaprite le indagini

Il Messaggero Veneto

La richiesta è di rianalizzare oggi, alla luce dei progressi tecnologici, quei, come ad esempio la banca dati del Dna in Italia , istituita proprio nei mesi in cui lo Stato archiviava l'...... oltre che resti di fiori, foglie e di una serie di piccolissimi rettili chea colmare alcuni interrogativi relativi al periodo del Cretaceo centrale. Proprio grazie a questi, i ... Quei reperti vanno analizzati con le nuove tecnologie, le vittime di Unabomber: «Riaprite le indagini» Un giornalista occupatosi del caso e due vittime chiedono nuove analisi. Il Procuratore capo di Trieste ha autorizzato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...