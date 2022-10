Egonu gela la Federazione | «Potrei lasciare la nazionale»

quotidianodigela.it

...nel secondo set eil pubblico di casa. L'Imoco si dimostra superiore e asfalta Monza, senza mai dare l'idea di poter perdere questa seconda frazione di gioco. Finalmente una maestosa Paola...Invecee compagne hanno tirato fuori grinta ed orgoglio ed approfittato al meglio del calo di Monza in tutti i fondamentali, in particolare battuta e muro: così dopo il 25 - 16 del terzo set la ... L'Italvolley si ferma in semifinale, il Brasile vince 3-1 APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) - L'Italia si è fermata nel momento più bello, a un passo dal traguardo. Niente rivincita contro la Serbia dopo il Mondiale sfuggito nel 2018, ...APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) - L'Italvolley femminile approda in semifinale ai Mondiali in Olanda. Sul parquet di Apeldoorn, le azzurre del ct Mazzanti hanno superato nei ...