(Di domenica 16 ottobre 2022)ha vinto lametro, tradizionale appuntamento di fine stagione andato in scena a Les Herbiers (). Il vicecampione del mondo e d’Europa ha completato i 45,43 km di un percorso pianeggiante con il tempo di 53:29, conquistando la 25ma vittoria in carriera e difendendo il titolo conquistato lo scorso anno. Il 28enne svizzero, alfiere della Groupama-FDJ, ha regolato per due secondi il norvegese Tobias Foss (Jumbo-Visma). Il nostro(Team BikeExchange-Jayco) ha completato il podio, accusando un ritardo di undici secondi dal vincitore. Buon risultato per il 25enne piemontese, che quest’anno ha vinto l’ultima prova contro il tempo al Giro d’Italia. In gara anche Edoardo Affini e Alberto Bettiol, che hanno ...

OA Sport

Un evento epocale per ilitaliano. Pippo, un alieno umano non una macchina infallibile L'... ha dovuto accontentarsi del bronzo all'Europeo di cronometro su strada, dietro gli svizzeri...Di seguito i ranking UCI diaggiornati a martedì 11 ottobre, prossima revisione tra sette ...Kueng (Svizzera) 2.180 8. Alexander Kristoff (Norvegia) 2.099 9. Mathieu van der Poel (Paesi ... Ciclismo, Stefan Kueng vince la Crono delle Nazioni. Matteo Sobrero 3° in Francia Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...