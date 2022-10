Lda ricoverato in ospedale | ecco come sta il figlio di Gigi D’Alessio | “Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Grande apprensione per le condizioni di salute di Luca, il giovane cantantedimeglio noto con il suo nome d’arte di Lda. Nelle scorse ore ha pubblicato intatti su Instagram una foto che lo ritrae in un letto d’e ha annunciato così di esser costretto ad annullare il concerto in programma per domani 16 ottobre nel foggiano. “Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli!”, ha scritto il diciannovenne. Ma è inutile dire che nonostante le sue rassicurazioni i fan si sono subito preoccupati. Tanto che lo stesso Lda, ...

