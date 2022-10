Iran | fiamme e spari nel carcere di Evin a Teheran Vi sarebbe rinchiusa Alessia Piperno

La Stampa

- Dall'le immagini dell'incendio in corso nel carcere di Evin, nella capitale Teheran considerata una delle prigioni più dure del regime degli ayatollah, dove spesso i detenuti politici vengono "...Boati di esplosioni, fuoco che divampa e fumo nero che si alza dalla prigione di Evin, in, dove da settimane si protesta, si combatte e si muore per l'omicidio di Mahsa Amini. In uno dei video pubblicati pochi minuti fa si legge che "le forze speciali si stanno dirigendo verso la ... Iran, esplosioni e fiamme nella prigione di Evin dov’è detenuta Alessia Piperno Si tratta di una delle prigioni più dure del regime degli ayatollah, tristemente nota perché spesso i detenuti politici vengono "suicidati". Timori per la sorte della travel blogger italiana ...Il carcere di Evin è in fiamme. Nella prigione iraniana, dove è detenuta tra gli altri la blogger romana Alessia Piperno, è in corso una rivolta, testimoniata da decine di ...