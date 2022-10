Agenzia ANSA

"Cistati degli errori", ha riconosciuto, sottolineando che Kwarteng e Truss volevano inizialmente tagliare le tasse per i redditi più alti e avevano presentato il loro bilancio senza le ...... alcune aumenteranno', ha detto il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy, intervistato da ... 'Cistati degli errori. È stato un errore chiedere decisioni difficili per tagliare le tasse ... Gb: Hunt, ci sono stati errori, alcune tasse potranno aumentare - Europa "Ci sono stati degli errori. Il primo ministro lo ha riconosciuto ed io sono qui anche per questo". Lo ha detto il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, intervistato da Sky News dopo essere ...Centrista, tra i più ricchi in parlamento, sposato con una donna cinese, l'ex responsabile degli Esteri sarà in pratica ...