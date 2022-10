Due detenuti prendono in ostaggio gli agenti | choc in carcere

Alta tensione nel carcere di Avellino dove nella giornata di ieriagenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio dae uno è salito sul tetto della casa circondariale minacciando di lanciarsi nel vuoto. Contemporaneamente, una rissa è scoppiata tra i reclusi nel reparto di isolamento. A denciarlo è ...... Concetta Felaco, dopo che il sindacato autonomo della polizia penitenziaria ha denunciato la presa in ostaggio diagenti, ieri mattina, da parte direclusi nel reparto isolamento ...Alta tensione nel carcere di Avellino dove nella giornata di ieri due agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio da due detenuti e uno è salito sul tetto della ...Poco dopo, è scoppiata una rissa tra detenuti e un detenuto con problemi psicologici ha minacciato il suicidio lanciandosi dal tetto ...