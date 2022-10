(Di sabato 15 ottobre 2022)d’Adda. Brutto incidente nel pomeriggio di sabato (15 ottobre) trad’Adda elungo la SP184, all’altezza della chiesetta degli Alpini. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, ma dalle prime informazioni dueche viaggiavano in direzione opposta, per cause anche da chiarire, si sono scontrati all’altezza di una curva piuttosto impegnativa. Ferite le tre persone che viaggiavano a bordo dei due mezzi, uno rosso e uno bianco, pare dello stesso modello. Si tratta di una donna di 64 anni, un uomo di 68 e un 60enne: proprio quest’ultimo è in gravi condizioni, tanto che è stato sottoposto a massaggio cardiaco da parte del personale medico. Sul posto oltre ai carabinieri anche due ambulanze e vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso e recupero dei ...

BergamoNews.it

Intanto Clara sarà costretta a lasciare la, ormai ospite indesiderato della perpetua di ... Micaela e Manuela avranno un duro. La madre di Jimmy, furiosa contro la gemella, le urlerà ...... dopo l'ennesimo e definitivocon la perpetua di suo zio, sarà costretta a lasciare la. Troverà accoglienza a casa delle ragazze o Irene non accetterà di accoglierla in casa sua ... Canonica, scontro tra due furgoni in via Fara: tre feriti, uno è grave Ballando con le Stelle è appena cominciato e non mancano scontri tra giudici e concorrenti: il primo ha coinvolto Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi ...Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Clara non va d'accordo con la perpetua e... Nonostante Irene (Francesca del Fa) fosse contraria, Clara (Elvira ...