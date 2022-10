Seychelles | oltre al mare c’è di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Un viaggio a colori quello alle: Mahé, Praslin e La Digue, le più grandi, di coriacea bellezza granitica, e un corollario di isole minori di orogenesi corallina. Morfologia di un arcipelago a sud dell’equatore, a 1.600 km dalle coste orientali dell’Africa, un Paese che vanta alcune delle spiagge più belle del mondo, nastri di sabbia candidi come madreperla puntellati da grandi massi tondeggianti, angoli di paradiso incorniciati da alte palme da cocco, le endemiche “coco de mer”, ecristallino popolato da una miriade di pesci tropicali. Queste isole devono la loro fama alla bellezza indiscussa dei litorali, place to be delle vacanze in costume da bagno, eppure, una Repubblica che rappresenta delle testuggini giganti nello stemma ufficiale, suggerisce altre suggestionialla solita vita da spiaggia. Le ...