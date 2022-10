Roma | Kumbulla in dubbio per la sfida con la Sampdoria

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ladopo le fatiche di Coppa contro il Betis dovrà fare i conti con la prossima partita contro laLadopo le fatiche di Coppa contro il Betis dovrà fare i conti con la prossima partita contro la. Oltre a Dybala, Mourinho potrebbe dover fare a meno dicontro i blucerchiati rimasto a riposto contro il Betis per un fastidio muscolare. Da capire se il centrale riuscirà a recuperare per la partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La lista UEFA dellaLista A Portieri: Rui Patricio, Svilar. Difensori: Karsdorp; Ibanez, Smalling, Celik, Vina, Spinazzola, Mancini. Centrocampisti: Pellegrini, Matic, Camara, Cristante.Marashnon è sceso in campo nella sfida contro il Betis. Il difensore albanese è finito ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 13 ottobre 2022Il video degli highlights di Betis-Roma di giovedì 13 ottobre, quarta giornata della fase a gironi di Europa League , una gara terminata in pareggio una settimana dopo il successo della squadra… Leggi ...La Roma dopo le fatiche di Coppa contro il Betis dovrà fare i conti con la prossima partita contro la Sampdoria La Roma dopo le fatiche di Coppa contro il Betis dovrà fare i conti con la prossima part ...