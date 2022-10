Putin | Non mi pento | ci muoviamo nel modo giusto in Ucraina

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimirha risposto di "no" quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in. "Voglio chiarire. Quello che sta accadendo ...

... consentendo così al regime di Vladimirdi produrre carburante poi utilizzato dagli aerei ... Accusanuova: lo scorso agosto l'autorevole quotidiano francese Le Monde aveva pubblicato un ...... gli ucraini si sono ritirati dal tavolo dei negoziati', ha spiegatosottolineando che 'in questo momentoritengo ci sia bisogno di attacchi massicci in Ucraina '. Un'affermazione che ...Conferenza stampa per Vladimir Putin, dopo avere partecipato al vertice della CSI (Comunità degli Stati Indipendneti) ad Astana, in Turchia. Il presidente russo, a proposito della guerra in Ucraina, d ...Alla domanda dei giornalisti se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in Ucraina, ha risposto: "Non mi pento, ci muoviamo nel modo giusto" ...