In carcere il pirata della strada delle due turiste belghe morte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In queste ore è stato emesso il fermo per F.M., ilche aveva investito le due, stroncando la loro giovane vita. Per lui è stata emessa la misura cautelare in, poiché l’8 ottobre aveva investito e poi non prestato i primi soccorsi a Wibe Bijls e Jessy Dewildeman. La tragedia avvenne sul tratto dell’A/24 Roma-Teramo, con le giovani che vennero travolte mentre prestavano soccorso un precedente incidente sullo stesso tratto autole. A confermare il fermo del, è stata il Gip Maria Gaspari, che ha confermato la richiesta del Pm Giovanni Musarò. All’uomo, di 53 anni, viene contestato il duplice omicidiole, aggravato poi da ulteriori ...