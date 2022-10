I 6 motivi per cui forse il “Tyrannosaurus rex” aveva zampe così corte

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tutti ce lo siamo chiesti almeno una volta: perché ilRex? Questo particolare anatomico potrebbe essere spiegato in vari modi (6, per l’esattezza). 1 – Evitare morsi da altri dinosauri Il paleontologo Kevin Padian, dell’Università della California, ha asserito che le bracciadelRex fossero utili a non ostacolare il momento della nutrizione. Durante l’alimentazione di gruppo intorno alle carcasse degli animali, infatti, gli arti superiori più lunghi sarebbero potuti facilmente finire tra le fauci di un altro dinosauro e questo avrebbe comportato ferite potenzialmente mortali per ilRex. Questo secondo Padian. Thomas Holtz, un paleontologo americano dell’Università del Maryland, ...

